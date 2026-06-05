Türkiye Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği program kapsamında NorthernLAND ev sahipliğinde ağırlandı. Türkiye’nin 81 ilinden gelen TEDB il başkanları ve temsilcileri, Grand Sapphire Resort’ta NorthernLAND yönetimiyle bir araya gelerek Kuzey Kıbrıs’ın yatırım potansiyeli, gelişen gayrimenkul pazarı ve sektörel iş birliği fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programa; NorthernLAND İnşaat Genel Müdürü Taruz Güçlüer, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile TEDB il başkanları ve temsilcileri katıldı.

Buluşmada, Türkiye’den gelen gayrimenkul profesyonellerine NorthernLAND’ın Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçirdiği projeler, bölgenin yatırım değeri ve gayrimenkul sektöründeki gelişim potansiyeli aktarıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında yatırım, pazarlama ve sektörel iş birliği alanlarında geliştirilebilecek fırsatlar ele alındı.

Programda konuşan NorthernLAND İnşaat Genel Müdürü Taruz Güçlüer, şunları söyledi:

“NorthernLAND olarak Kuzey Kıbrıs’ın gelişen yatırım değerini, güçlü projelerimiz ve sürdürülebilir vizyonumuzla daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden gelen değerli TEDB temsilcilerini Grand Sapphire Resort’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu buluşmanın, Türkiye’deki gayrimenkul profesyonelleriyle Kuzey Kıbrıs’ın yatırım potansiyeli arasında güçlü bir köprü oluşturacağına inanıyoruz. NorthernLAND olarak bölgenin değerini artıran projelerimizle hem yatırımcılara hem de sektöre yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.”

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da toplantıya katılan TEDB il temsilcilerine teşekkür ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek girişimleri desteklediklerini ifade etti.

Program sonunda TEDB’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliği oluşturularak resmi görevlendirme gerçekleştirildi. Temsilcilik mazbatası Reşat Ezel’e, Bakan Fikri Ataoğlu tarafından takdim edildi.

NorthernLAND ev sahipliğinde Grand Sapphire Resort’ta gerçekleşen buluşma, Türkiye’den gelen gayrimenkul profesyonellerine Kuzey Kıbrıs’ın yatırım potansiyelini tanıtmak ve sektörel iş birliği olanaklarını güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.,