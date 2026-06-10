Büyükkonuk’ta yaza merhaba pikniği yapıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) iş birliğinde “1. Yaza Merhaba Pikniği” Büyükkonuk Doğa Tesisi Piknik Alanı’ndaki yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinlikte; canlı müzik performansları, kültürel gösteriler ve çocuklara yönelik aktiviteler oldu.

- Tuğlu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, yerel yönetimlerin yalnızca altyapı hizmetleriyle değil, insanları bir araya getiren sosyal ve kültürel faaliyetlerle de toplum hayatına katkı koyması gerektiğini vurguladı.

Tuğlu, güçlü toplumların güçlü sosyal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, kültürel değerlerin yaşatılması ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Tuğlu, Kıbrıs ile Anadolu arasında kurulan gönül köprülerinin toplumun birlik ve beraberliğine önemli katkı sağladığını belirtti.

Çocukların etkinliğe gösterdiği yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Tuğlu, geleceğin teminatı olan çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

- Aktaş

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ADAKDER Başkanı Mehmet Aktaş, Kıbrıs'la Adana’nın kültürel değerlerini yaşatmayı, kaynaştırmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Aktaş, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını kaydetti.



KKTC’nin farklı kültürlerin ve ortak değerlerin buluştuğu bir yaşam alanı olduğunu ifade eden Aktaş, bu anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

Etkinlikte çocukların yoğun katılımının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Aktaş, geleceğin teminatı çocuklara bırakılacak en değerli mirasın sevgi, birlik ve dayanışma olduğunu ifade etti.

Aktaş, organizasyona katkı koyan Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ne, sanatçılara, gönüllülere ve emeği geçenlere teşekkür etti.