Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olan başkent Lefkoşa'daki Büyük Hamam, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) katkılarıyla bugün yeniden açıldı.

Osmanlı Dönemi'nden bugüne gelen nadir yapılardan olan Büyük Hamam, Evkaf’ın ihalesi sonucunda kapsamlı bir restorasyondan geçti ve tarihi dokusu ile işlevi korunarak bugüne ulaştırıldı.

Açılış nedeniyle düzenlenen tören konuşmalar ve kurdele kesme töreninin ardından Büyük Hamam’ın konuklar tarafından gezilmesiyle tamamlandı.

Tümer

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Büyük Hamam'ın açılışında yaptığı konuşmada, tarihi bir günde olduklarını belirterek, Büyük Hamam’ın 1590’lara dayanan geçmişiyle önemli bir yapı olduğunu belirtti.

Yatırımı değerlendiren yatırımcıya teşekkür eden Tümer, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gül

Büyük Hamam’ın yeni işletme sahibi Resul Gül de, Kıbrıs’ın tarihine tanıklık eden Büyük Hamam’ın asırlardır bu toprakların kültürel bir mirası ve buluşma notası olduğunu belirtti.

Kıbrıs turizmine destek sağlamak için bu yatırımı yaptıklarını ifade eden Gül, yatırımla ilgili bilgiler aktardı.