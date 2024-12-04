Creditwest Insurance, müşteri memnuniyetini ve profesyonel hizmet anlayışını en üst seviyeye taşımak amacıyla sigortacılık alanında önemli bir eğitime imza attı. Union Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ. tarafından düzenlenen eğitim programına katılan Creditwest ekibi, sigortacılık alanındaki bilgilerini güncelledi ve sektördeki en iyi uygulamaları öğrenme fırsatı yakaladı. Creditwest Insurance, bu eğitime katılma amacını, sigortacılıkta dünyada ihtiyaçların analizinin yapılması, sektördeki gelişimlere göre yeni ürün tasarlanmasına destek olması ve müşterilerine daha kaliteli ve profesyonel hizmet sunmak olarak açıkladı.

İlknur Ardıç tarafından verilen eğitimde, Kredi Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarında risk seçimi ve hasar uygulamaları ile Elementer Branş (Kasko, Konut) genel uygulamaları gibi önemli konular ele alındı. Creditwest Bank ve Creditwest Insurance yöneticileri ile çalışanlarından oluşan geniş bir katılımcı kitlesi, eğitim boyunca sektördeki güncel gelişmeler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi oldu.

HİCRAN KANAT: AMACIMIZ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTARAK SEKTÖRDEKİ LİDER KONUMUMUZU GÜÇLENDİRMEKTİR.

Creditwest Insurance Genel Müdürü Hicran Kanat, eğitimin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Sigortacılık sektörü sürekli gelişiyor ve değişiyor. Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu eğitim programı, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini güncellemelerine ve sektördeki en iyi uygulamaları öğrenmelerine olanak sağladı. Amacımız, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak sektördeki lider konumumuzu güçlendirmektir."

Kuzey Kıbrıs'ın Lider Sigorta Şirketi

Kuzey Kıbrıs'ın en yüksek sermayeli sigorta şirketlerinden Creditwest Insurance, bu eğitimle müşterilerine daha kaliteli ve profesyonel hizmet sunma hedefini bir kez daha ortaya koyuyor. Sigortacılık alanındaki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştiren Creditwest ekibi, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak sektördeki lider konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu eğitim programı, Creditwest İnsurance’ın sigortacılık sektöründe müşteri odaklı ve profesyonel bir yaklaşım benimsediğinin önemli bir göstergesidir. Müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak yatırım yapan Creditwest İnsurance, sigortacılık alanında güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam edecektir.