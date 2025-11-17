Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) sağlığın planlama, bütçe, şeffaflık ve liyakat gerektiren bilimsel bir iş olduğunu kaydederek, 2026’ya yönelik bütçe çalışmaları hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi talep etti.

Tıp-İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bütçede en yüksek artışın yurt içi sevk kaleminde yapıldığı, kamusal sağlık altyapısını güçlendirmek yerine kaynakların özel sektöre aktarılmasının tercih edildiği savunuldu.

2024 yılının ocak ayında açılacağı duyurulan Girne Devlet Hastanesi’nin tamamlanamadığının, Güzelyurt Hastanesi’nin 15 Kasım 2025’te açılacağı ilan edilen kısmının dahi hizmete giremediğinin ifade edildiği açıklamada, “Binayı açmak hizmete geçmek demek değil” denildi.

Bu hastaneler için kaç hekim, hemşire, teknisyen, laborant, sekreter, işçi planlandığının da sorulduğu açıklamada, “Kaç kişi oryantasyon aldı? Kaç kişi kadroya geçirildi? Bu kadrolar hangi bütçeyle ve ne zaman oluşturulacak?” ifadelerine yer verildi.

Tıp-İş’in açıklamasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 10 yılı aşkın süredir kullanılan MR cihazlarının birçok spesifik çekimde tercih edilmediği, bazı vakalarda yetersiz kaldığı hatta kalite sorunları nedeniyle ikinci kez çekim gerektiği de savunuldu.

Bu cihazların yenilenmesine dair herhangi bir bütçe planlaması yapılmadığının da iddia edildiği açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne alınan anjiyo cihazının nerde olduğu; bu cihaz ve anjiyografi merkezi için ne planlandığı, kurulum ve personel planlamasının ne durumda olduğu da soruldu.