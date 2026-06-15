BY tarafından yapılan yazılı açıklamada, servet vergisi talbinin sebepleri de sıralandı. Servet vergisinin toplumdaki adaletsizliği gidermeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda kamusal yatırımlara fon oluşturacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, servet vergisinin bütçe gelirlerini artırarak bütçe açığı sorununu da çözeceği vurgulandı.

Servet vergisinin toplumun sadece en zengin yüzde 2’lik kesiminden tek seferlik alınacak bir vergi olduğu kaydedilen açıklamada, bu verginin iki milyon sterlin ve üzeri toplam serveti olanlara uygulanabileceği belirtildi.

Açıklamada, yapılan servet vergisi dilimleriyle ilgili çalışma da paylaşıldı.