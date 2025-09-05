UBP Genel Sekreter Vekili ve Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in başkanlığında, ilçe başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda, partide ilçelerde ve genel merkezde görev yapacak seçim komitelerinin oluşturulduğunu belirtti.

Partinin Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre Savaşan, Genel Sekreterliğin koordinasyonunda, ilçe başkanları ile birlikte; bakan, milletvekili, MYK ve PM üyelerinin de yer aldığı ve yüz elliden fazla kişinin görev üstlendiği komitelerin MYK onayıyla resmen göreve başladığını kaydetti.