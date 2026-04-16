Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, kamu kaynaklarının usulsüz şekilde kullanılmasının “milliyetçilikle” bağdaşmadığını belirterek, yabancı iş gücü üzerinden “modern kölelik” düzeni kurulduğunu savundu.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Büsküvütçü, Kıbrıs Genç TV’de Elif Evrensel’in sunduğu “Diğerleri” programına katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

“Ülkede yolsuzluğun ve kayırmacılığın sistematik hale geldiğini” iddia eden Büsküvütçü, kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarıldığını ileri sürdü.

Yabancı iş gücü üzerinden büyük bir rant düzeni kurulduğunu savunan Büsküvütçü, “İnsanlar yüksek paralar karşılığında ülkeye getiriliyor, kısa sürede işsiz bırakılıyor. Bu yapı modern köleliktir” dedi.

“Sistemin bilinçli şekilde denetimsiz bırakıldığını” savunan Büsküvütçü, bazı kişi ve grupların bu süreçten milyonlarca euro kazanç elde ettiğini iddia etti.

Mevcut düzenin sürdürülemez olduğunu belirten Büsküvütçü, “Bu yapı devam ederse hem ekonomi hem toplumsal düzen daha büyük bir krizle karşı karşıya kalacak” dedi.

Koalisyon hükümetindeki partilerin milliyetçi bir siyaset yürütmediğini savunan Büsküvütçü, mevcut yönetim anlayışında, söylem ile uygulama arasında ciddi bir çelişki olduğunu kaydetti.

MDP Başkanı Büsküvütçü, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması gerektiğini belirtti.