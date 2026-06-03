Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, sağlık hizmetleriyle ilgili yasanının günün koşullarına uyumlu olmadığını, hizmetlerde aksamalara ve personel üzerinde artan iş yüküne sebep olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini savunan Bengihan, Sağlık Hizmetleri Yasa Tasarısı’nı gündeme almamakla eleştirdiği hükümete tasarıyı hayata geçirme çağrısında bulundu.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve halka daha etkin sağlık hizmeti sunulması amacıyla hazırlanan Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’nın, 2022 yılından beri Meclis Komitesi’nde bekletildiğini anımsattı.

-"Kontrolsuz şekilde artan nüfus sağlık altyapısına yük bindiriyor"

Ülkede kontrolsüz şekilde artan nüfusun sağlık altyapısına yük bindirdiğini ve özellikle 112 hizmetlerinde ciddi yetersizlikler yaşandığını savunan Bengihan, mevcut yasanın günün koşullarına uyumlu olmadığını, hizmetlerde aksamalara ve personel üzerinde artan iş yüküne sebep olduğunu söyledi.

“Bu durum, yüzlerce sağlık çalışanını mağdur etmekte telafisi mümkün olmayacak olumsuz olayların yaşanma riskini de her geçen gün artırmaktadır.” diyen Bengihan, hükümeti sağlık çalışanlarına getirilen grev yasağı getirmek ve Sağlık Hizmetleri Yasa Tasarısı’nı gündeme almamak konusunda eleştirdi.