Girne-Alsancak Ana Yolu üzerinde bulunan Yavuz Çıkarma Plajı Çemberi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen araç yangını paniğe neden oldu.

"JD 693" plakalı salon araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ ön motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracın büyük bölümünü sardı. Olayı gören vatandaşlar yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra bölgeye getirilen bir su tankeri yardımıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında aracın motor bölümü ile sağ tarafı tamamen yanarken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İlk değerlendirmelere göre yangının benzin kaçağından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruldu.