Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı mezbahada uzun süredir devam eden gider tıkanıklığı sorunu, nedeniyle kesilen hayvanların kanları mezbaha çevresindeki yollara akıyor. Vatandaşlar yaşanan durumun hem çevre sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Bölge sakinleri, yoldan geçerken kanların içerisinden yürümek zorunda kaldıklarını ifade ederken, ortaya çıkan kötü koku ve sinek yoğunluğunun günlük yaşamı çekilmez hale getirdiğini dile getirdi.

Veteriner Dairesi de Kurban Bayramı süresince yoğun hayvan kesimi gerçekleştirilen Gazimağusa Belediye Mezbahası’nda; insan, çevre ve hayvan sağlığını tehdit edebilecek ciddi eksiklik ve uygunsuzluklar tespit edildiğini belirtti.

Daire’den yapılan açıklamada, veteriner mevzuatı kapsamında yapılan değerlendirmede söz konusu mezbahanın faaliyetlerinin “Tespit edilen tüm eksikliklerin belediye tarafından giderilmesi, gerekli düzeltici önlemlerin alınması ve daire tarafından yapılacak kontroller neticesinde uygunluk sağlanıncaya kadar” geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Veteriner Dairesi'nin halk ve hayvan sağlığı ile çevrenin korunmasına ilişkin yasal sorumlulukları kapsamında yürütülen denetim ve kontrollerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: TEDBİR ALINDI

Öte yandan Gazimağusa Belediyesi, belediye mezbahasında bulunan pis su kuyusunda meydana gelen çökme nedeniyle tesiste hizmetin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu teknik arızanın tespit edilmesinin ardından Gazimağusa Belediyesi ilgili birimleri tarafından gerekli kontrollerin yapıldığı, halk sağlığı, çevre güvenliği ve gıda güvenliği açısından ihtiyati tedbir alındığını belirtti.

Bu kapsamda, pis su kuyusunda yapılacak tamirat ve tadilat çalışmaları tamamlanıncaya kadar mezbaha geçici olarak kapalı kalacak, ikinci bir duyuruya kadar da tesiste kesim hizmeti verilmeyecek.

Açıklamada, süreçle ilgili olarak bölgede faaliyet gösteren kasaplara gerekli bilgilendirme yapıldığı, yaşanabilecek mağduriyetlerin en aza indirilmesi amacıyla ilgili taraflarla iletişim kurulduğu kaydedildi.

Gazimağusa Belediyesi, bugün bazı medya ve sosyal medya mecralarında konuya ilişkin paylaşımların yer alması üzerine, kamuoyunun doğru ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğünü belirtti.

Gazimağusa Belediyesi, halk sağlığını, çevre güvenliğini ve gıda güvenliğini önceleyen sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini, tamirat ve tadilat sürecinin en kısa sürede tamamlanması için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğünü kaydetti.

Belediye, çalışmalar tamamlandığında ve mezbaha yeniden hizmet vermeye hazır hale geldiğinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.