Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Kongo ve Uganda’daki Ebola salgınına dikkat çekerek hükümete çağrı yaptı. Rogers, yasal çerçevede önleyici tedbirlerin gecikmeden hayata geçirilmesini istedi.

Jale Refik Rogers, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Afrika’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda yeni bir Ebola salgını ile boğuşuyor. Geliştirilmiş aşısı bulunmayan bu Ebola alt tipi bölgede hızla yayılıyor. Şu ana kadar veriler 1000 civarı şüpheli vaka ve 200’ün üstünden ölümden bahsediyor. Salgın kontrol altına alınabilmiş değil.

Ülkemizdeki üniversitelerde bu bölgelerden gelen yüzlerce öğrenci eğitim görüyor. Bu nedenle konu, panik yaratmadan ama ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı meselesidir.

45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, Sağlık Bakanlığı’na ve Bakanlar Kurulu’na bu tür durumlarda açık sorumluluklar yüklemektedir. Öncelikle salgının devam ettiği bölgelerin Bakanlar Kurulu tarafından “enfekte olmuş bölge” ilan edilmesi; Sağlık Bakanlığı’nın ise bu bölgelerden ülkeye gelecek yolcular için bildirim, takip ve gerekli görülmesi halinde karantina kurallarını belirlemesi gerekir.Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede esas olan, kriz kapıya dayandıktan sonra değil, risk henüz dışarıdayken tedbir almaktır.

Hükümetin bu konuda yasayı uygulama ve halk sağlığını koruma yönünde somut bir adım atma niyeti var mı?”

Öte yandan Jale Refik Rogers dün Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ve Ulaş Barış'ın hazırlayıp sunduğu Gündem isimli programa konuk olarak katıldı.

Rogers, Ebola virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ebolanın kolay öldüren tehlikeli bir virüs olduğunu belirten Rogers, salgının Afrika’da fark edilmeden yayıldığını ifade etti. Rogers, Ebola’nın sık karşılaşılan bir virüs olmadığını ancak ölüm oranlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Şu anda karşılaşılan Ebola türü için herhangi bir aşının bulunmadığını, testlerin de kolay yapılmadığını söyleyen Rogers, özel koşullarda ciddi güvenlik önlemleri gerektiğini kaydetti. Rogers, resmi verilerde yaklaşık 900 vaka bulunduğunu, bunların 250’sinin hayatını kaybettiğinin söylendiğini ancak kontrolün sağlanamadığını belirtti.

Ebolanın en yaygın görüldüğü bölgelerin Uganda, Güney Sudan ve Kongo olduğunu aktaran Rogers, üniversite verilerine göre ülkeye bu bölgelerden gelen yüzlerce öğrenci bulunduğunu belirtti. Rogers, öğrencilerle ilgili şu an bir sorun olmadığını ancak giriş yapan yolcular için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Hekimlerin semptomlardan hastalığı anlayabileceğini ancak pozitif bir hastanın bakımının mevcut hastane altyapısında yeterli olmayacağını belirten Rogers, Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi’nin açıklamalarını da yetersiz bulduğunu ifade etti.

Ülkeye girişlerde ne tür önlemler alınacağına dair net bir plan ortaya konulmadığını söyleyen Rogers, “Kongo’dan, Uganda veya Güney Sudan'dan gelen yolculara ne yapılacak, her gelen 21 gün karantinaya mı alınacak, girişler mi durdurulacak” sorularının yanıtlanması gerektiğini dile getirdi.