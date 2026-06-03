KKTC Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı’na yüklü miktarda iç borç sağlamak amacıyla üç yeni Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Hazine Bonosu) ihalesi duyurdu.

Yarın sonuçlandırılacak Türk Lirası, ABD Doları ve İngiliz Sterlini cinsinden ihalelerde aranan borç miktarının toplamı 4 milyar 250 milyon lirayı buluyor.

İhalelerde 3 milyar Türk Lirası; 7 milyon dolar (322.7 milyon TL) ve 15 milyon sterlin (927 milyon TL) borç için teklif alınacak.

KKTC Bakanlar Kurulu 7 Ocak ve 22 Nisan’da “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2026 bütçe olanakları dahilinde 6’şar milyar TL borçlanma kararı” almış, bu konuda Maliye Bakanlığı’nı yetkili kılmıştı. Ancak resmi kayıtlara göre, 9 Ocak ile 21 Mayıs arasındaki sürede Maliye için alınan iç borcun toplamı 33.5 milyar lirayı geçti.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Maliye’nin Haziran içinde 5 milyar 455 milyon liralık borç geri ödemesi yapması gerekiyor.

Veriler, 5 Haziran tarihli geri ödemenin 3,1 milyar Türk Lirası; 7 milyon dolar (303,4 milyon lira); 14,5 milyon sterlin (866,5 milyon lira) ve 16 milyon Euro (796,2 milyon lira) olduğunu gösteriyor. Alınacak yeni borcun bu amaçla kullanılacağı belirtiliyor.

26 Haziran’da ise 6,1 milyon dolar (267,1 milyon lira); 2,2 milyon Euro (113,5 milyon lira); 12,1 milyon sterlin (714,9 milyon lira) borç geri ödemesi yapılacak. Maliye Bakanlığı’nın bu geri ödemeler için ay içinde yeni borç almasına kesin gözüyle bakılıyor.