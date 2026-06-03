Başbakanı Ünal Üstel dün Ankara’ya gitti ve önce Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ardından da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile gerçekleştirilen görüşmede, bu ay KKTC’de imzalanması planlanan anlaşma kapsamında KKTC’ye doğal gaz ulaştırılmasını öngören ve “Yüzyılın Projesi” olarak nitelendirilen doğal gaz boru hattı projesinde gelinen son aşama ile yürütülen çalışmalar ele alındı.

Başbakan Üstel, Milli Savunma Bakanı Güler ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Türkiye-KKTC ilişkileri, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.