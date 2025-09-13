Atletizmde yılın en büyük etkinliği olan 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası, Tokyo’da başladı. KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, bu önemli organizasyonda Türkiye Milli Takımı adına dünyanın en iyi atletleri arasında yer alarak yarışacak.

Dünya sıralamasında 23’üncü basamakta yer alan Buse, en iyi 36 atlet arasında yer alarak adını 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası’na yazdırdı.

Temsilcimiz geçtiğimiz yıl 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılım göstererek final yarışmış ve büyük gurur yaşatmıştı. Bu başarısının yanı sıra yıl içerisinde sakatlıklar yaşasa da elde ettiği derecelerle Buse, Dünya sıralamasındaki konumuyla bu önemli organizasyonda yer alma hakkı elde etti.

Cuma günü yarışacak

Buse Savaşkan, 18 Eylül Perşembe günü yüksek atlama eleme yarışında piste çıkacak. Yarışma ülkemiz saati 13.15’te başlayacak. Buse başarılı olup finale kalması halinde final yarışı 21 Eylül Pazar günü saat 13.30’da yapılacak. Temsilcimiz bu organizasyonla birlikte kariyerinde ilk kez Dünya Şampiyonası deneyimi de yaşayacak.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Uzman Psikolog Gözde Acaray da Tokyo’da Buse’nin yanında olarak kendisine destek verecek. Sakallı ve Acaray, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın desteği ile hafta başında Tokyo’ya gidecek.