Girne-Alsancak anayolunda önceki gece BMW marka aracını kenara çeken bir şahıs, çevredekilere aldırış etmeden yol ortasında büyük tuvaletini yaptı.

Karaoğlanoğlu caddesinde yaşanan olay büyük tepki çekti.

Lapta Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki akşam JY 239 plakalı araç sürücüsünün, aracını yolun ortasında durdurarak büyük abdestini yaptığını belirterek duruma sert tepki gösterdi.

Ataser, "İnsan ne kadar sıkışırsa sıkışsın bunu yapmaya hakkı olmadığına inanıyorum. Diyecek bir şey bulamadım." ifadelerini kullandı. Kent güvenliği sorumlusu Hakan Güven’e de çağrıda bulunan Ataser, söz konusu kişiye en ağır cezanın verilmesi gerektiğini söyledi.