Ülkenin önde gelen kimya mühendislerinden Yücel Dolmacı, Teknecik Elektrik Santrali bacasından son günlerde yoğunluğunu arttırarak çıkan siyah dumanların içeriğini paylaştı ve “Bunlar zehirdir, uyuşturarak öldürür” dedi

Dolmacı: Başka ülkede olsa Mahkeme ara emri ile bu tesis kapatılır

Sosyal medya hesabından “Uyarı” başlığıyla açıklama yapan Dolmacı, Teknecik Santrali’nin bacasından çıkan dumanın, dün ilk defa bu kadar siyah ve yoğun olduğuna dikkat çekerek, bu dumanın, “Karbon zerreleri, karbondioksit, karbon monoksit, merkaptanlar, kükürt ve azot oksitler içerdiğini söyledi.

Dolmacı, “Bu ikisi hidroliz olunca asit olurlar. Tümü ağır zehirdir. Solunması ciğerleri mahveder. Karbon monoksit uyuşturarak öldürür. Aynen soba baca gazı gibi. Başka ülkede olsa Mahkeme ara emri ile bu tesis kapatılır…” dedi.