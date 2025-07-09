Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), kötü kalite yakıt, iş güvencesiz çalıştırma ve makinalara gerekli bakımların zamanında yapılmaması gibi sorunlardan dolayı elektrik arzıyla dağıtımında aksaklıklar ve çevre sorunları yaratıldığına işaret ederek, yatırım yapmayarak halkın malı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yabancı sermayeye peşkeş çekilmeye çalışıldığını savundu.

El-Sen, "Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan sorunlara ve halkın enerjide karşı karşıya bırakıldığı risklere" dikkat çekmek amacıyla Teknecik Elektrik Santrali önünde dün basın açıklaması yaptı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, “bakımını yaptık” denilen santraldeki 8 makinadan 2'sinin bugün kötü yakıttan dolayı arızalı olduğunu ve bu iki arızalı makine nedeniyle verimsiz gaz türbinlerinin devreye sokulmak zorunda kalınması sonucu her gün vatandaşın sırtına 134 bin dolarlık ekstra yük bindirildiğini söyledi.

Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’in 3 yıllık hükümet icraatlarını anlattığı konuşmasında "enerjiye ciddi yatırımlar yapıyoruz" şeklinde yanıltıcı bilgiler verdiğini savundu.

Ülkeye getirilen yakıtın eskiden ihaleyle getirildiğini fakat şu an böyle yapılmadığını kaydeden Tuğcu, El-Sen’in defalarca gelen yakıtın analiz raporlarını istemesine rağmen bu raporların paylaşılmadığını ifade etti. Tuğcu, “TC tarafından hibe edildiği” söylenen gaz türbinlerinin kayıtlarının da KIB-TEK’de mevcut olmadığını anlattı.

Santralin bu hale gelmesinde en büyük etkenin kötü yakıt kullanımı ve zamanında yapılmayan bakımlar olduğunu vurgulayan Tuğcu, “Termik santralden kara duman çıkmaya devam ediyor. Bu sadece görüntü değil, çevre ve insan sağlığı için ciddi bir tehdittir” şeklinde konuştu. Personelin güvenliksiz koşullarda çalıştığını dile getiren Tuğcu, yakıtın hangi rafineriden geldiğinin ise bilinmediğini iddia etti.

“İZOLATÖRLER PATLADI, MAĞUSA VE KARPAZ 3 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDI”

Tuğcu, tüm dünyada ve Güney Kıbrıs’ta silikon izolatörlere geçilirken, ambarlarda atıl durumdaki izolatörlerin bulunduğu KKTC'de arıza giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Ahmet Tuğcu, önceki gün izolatörlerin patlaması neticesinde Gazimağusa ve Karpaz bölgesinin 3 saat elektriksiz kaldığını kaydetti.

“SAYAÇ YAZILIMI İÇKALE’YE 800 BİN EURO KARŞILIĞI PEŞKEŞ ÇEKİLDİ…”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, sayaç yazılımının İçkale isimli firmaya 800 bin Euro karşılığında verildiğini iddia ederek, söz konusu işlemin şeffaflıktan uzak olduğunu savundu. Tuğcu, “Sayaç yazılımı birilerine peşkeş çekildi” iddiasında bulundu.

Enerji yönetimindeki aksaklıkların halkı bireysel çözümler aramaya ittiğini kaydeden Tuğcu, önceki akşam yaşanan elektrik kesintisi sırasında yaşlı bir vatandaşın çağrı merkezi yönlendirmesiyle sayaç düğmelerine basarak elektrik erişimini sağladığını belirtti.

Ahmet Tuğcu, bir soruyu yanıtında, santraldeki klor gazı tehlikesine dikkat çekerek, bir sızıntı olması halinde çalışanlar dahil, ciğeri olan her canlının ölümünün söz konusu olacağını dile getirdi.