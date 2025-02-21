Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kamu malına zarar veren kişiler için bundan sonra polise şikayetçi olacaklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul, bir gencin kentteki sokak tabelası ve çöp kovanlarının boyadığını tespit ettiklerini belirterek, zarar verdiği yerleri yeniden eski haline getirmesini sağladıklarını ve polise şikayette bulunmadıklarını belirtti.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Kentimizin önemli sorunlarından biri de kent vandalizmi.

Çöp kovalarını, sokak tabelalarını boyayarak zarar veren gencimizi Kent Güvenlik Bölümümüz tespit etti.

Hem yaşının küçük olması hem de bunun ilk olması sebebiyle, boyadığı yerleri temizlemesini sağlayarak ilk ve son defa konuyu hafif geçiştirdik.

Bundan sonra kamu malına zarar verenin yaşı küçük de olsa polise şikayetçi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Girne Belediyesi Zabıta birimi çok güçlenmiştir ve polisimizle işbirliği içinde kentimizde birçok sorun yaratan konuda önleyici görevini olması gerektiği gibi sağlamaktadır.

Kentimizi sevelim, koruyalım çünkü:

Biz Birlikte GİRNEYİZ."