Anadolu Ajansı (AA), Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisindeki kayıp 16 kişiye ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için yürütülen çalışmaları kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Alemdar'da görüntüledi.

AA ekibinin görüntülediği kayıplara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 gemi ve 11 hava aracı vasıtasıyla arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar liderlik ediyor.

Kurtarma ekipleri 7/24 esasına uygun olarak gece de çalışmalara devam ediyor.

Kayıpları bulma faaliyetleri, TCG Alemdar'dan 554 metre derine salınan robotik cihazlar sayesinde yürütülüyor.

- TCG Işın ve TCG Alemdar

TCG Işın'ın robotik sistemi, ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarayarak enkaza giriş yapılabilecek noktaları belirledi. 60 personeli bulunan geminin çalışmaları kapsamında 15 özel ihtisaslı birinci sınıf dalgıç görev aldı.

Çalışmalarda kayıp ve batık nesneleri güvenli şekilde kavrayarak yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılarak robotik dalış da yapıldı.

Bin metre derinliğe inebilen, 135 kilograma kadar yükü denizden çıkarabilen, termal kameralarla donatılan ROV, görüntüleme amacıyla da kullanıldı.

Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu emniyetli şekilde muhafaza ederek su altı operasyonlarının güvenli yürütülmesini sağladı.

600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek sabit kalabilen TCG Işın'da yandan taramalı sonar (YTS) ile bin metre derinliğe kadar nesnelerin konumları tespit edilirken 3 bin metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile de deniz dibi detaylı tarandı.

Bölgede 2 Eylül'de konumlandırılan TCG Alemdar’dan komuta edilen robotlarla 554 metre derinlikteki gemiden kayıpların naaşlarını çıkarma operasyonunun icrasına da başlandı.

4 bin 200 ton deplasmana ve ambulans helikopter platformuna sahip denizaltı operasyon gemisi TCG Alemdar, Dinamik Konumlandırma Sistemi ve sonar sistemleriyle ana görev fonksiyonlarını destekleyerek çalışmalarını sürdürdü.

- Girne açıklarında batan gemi

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Başbakanı Ünal Üstel, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.

Üstel, batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğunu bildirmişti.