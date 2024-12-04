Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsias Otel Davası’nın 5’inci Duruşmasında, dava savcısının mütalaasında bilinçli taksir istemesi müşteki avukatlarının tepki göstermesine neden oldu.

Şampiyon meleklerin ve rehber ailelerinin avukatları, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detaylarına dikkat çekerek sanıkların olası kast ile yargılanması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu raporda kesin ibarelere vurgu yapan avukatlar, mahkeme heyetinin suç kapsamını değiştirebileceğine de dikkat çekti.

Ailelerin avukatları savcının mütalaasına karşın yapacakları beyanları bir sonraki duruşmada yapacaklarını söyledi.

İsias Otel’in inşa sürecinden birçok ihmaller olduğuna dikkat çeken ailelerin avukatları, Halil Bağcı ve Efe Bozkurt’un Gazi Raporu gerekçe gösterilerek tahliye edildiğin bu kararın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ailelerin avukatları davadaki tüm sanıkların tutuklu olarak yargılanması gerektiğini ve sanıklardan olası kast suçlaması ile yeninden ifade alınmasını istedi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının beşinci duruşmasında, ailelerin avukatları sanıkların olası kasttan yargılanmasını ve mütalaaya karşı süre talep etti.

Savcılığın "bilinçli taksir" suçlaması yaptığı mütalaasının ardından söz alan ailelerin avukatları, kamı görevlilerine de soruşturma açılarak, kamu görevlileri dosyasının davayla birleştirilmesi, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve tutuksuz sanıkların da tutuklanması talebinde bulundu.

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, savcılığın, “olası kast” olamayacağını dayandırdığı sebeplerden, “kendileri de arada sırada otele gidiyorlardı ve kalıyorlardı” görüşüne katılmadıkları ifade etti. Koçoğlu, kamu görevlileriyle ilgili dosyanın davayla birleştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde yargılamanın eksik kalacağını dile getirdi.

Fennî mesul (inşaat mühendisi) Halil Bağcı’nın tahliye edilmesinin yanlış bir karar olduğunu söyleyen Koçoğlu, statik hesaplamalarda Halil Bağcı’nın eksik ve hatalı rapor verdiğinin açıkça ortada olduğunu kaydetti. Koçoğlu, ara kararda olası kasttan ek savunma hakkı verilmesi istedi.

Gelen bilirkişi raporunun kendileri lehine olduğunu belirten Koçoğlu, bugüne kadar ne söylediyseler bu raporda ortaya çıktığını kaydetti. Koçoğlu, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını ve olası kasttan yargılanmalarını talep etti.

Diğer avukatlar da, savunma için süre istedi. Kamu görevlileriyle ilgili iddianamenin düzenlenerek, dosyanın bu davayla birleştirilmesini, sanıkların olası kastla yargılanmalarını, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıkların da tutuklanmalarını talep etti.