Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in himayelerinde, Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçe başkanlıklarının ortak organizasyonuyla “Fidan Dikimi Şöleni” gerçekleştirildi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, doğaya nefes, geleceğe umut olmak amacıyla Lefkoşa’da düzenlenen etkinliğe; UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilleri Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy, Sadık Gardiyanoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim, Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanları ile yönetim kurulu ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri yanı sıra partililer katıldı.

Etkinlikte konuşan UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, “KKTC doğarken vardık, köklenirken de olacağız.” sloganıyla gerçekleştirilen şölenin, partinin ülkeye ve geleceğe bakışını yansıttığını belirtti.

Savaşan, çevreye yapılan her yatırımın ülkenin yarınlarına yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, “Sağlam devlet, yaşanabilir çevre anlayışıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine yön vermeye devam ediyoruz. Gücünü halkından alan, kökleri tarihine dayanan bir partinin neferleri olarak; bu ülkenin insanının da doğasının da çok daha güzel günleri hak ettiğine inanıyoruz. Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in öncülüğünde çalışmayı sürdürüyoruz.” dedi.

Savaşan, dikilen her fidanın Ulusal Birlik Partisi’nin çevreye duyduğu saygının, ülkeye olan bağlılığının ve gelecek nesillere karşı sorumluluğunun simgesi olduğunu ifade ederek, “UBP, yarım asırlık tecrübesiyle yalnızca bugünü değil, yarının daha yeşil ve daha güçlü KKTC’sini de inşa etme kararlılığındadır.” şeklinde konuştu.