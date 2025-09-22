Lefkoşa’da faaliyet gösteren oto galeri sahibi Nazım Betmezoğlu, son günlerde basında çıkan iddialara tepki göstererek kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Tetikçiler tarafından vurulmak istendiğine dair iddialar üzerine açıklama yapan Betmezoğlu, kendisi ve galerisi hakkında çıkan haberlerin “tamamen gerçek dışı” olduğunu vurgularken, “Bu ülkede herkes hedef haline geldi. Kimlik ile girişler tehditlerin önünü açtı. Geçtiğimiz hafta gazeteciler sırf haber yaptıkları için tehdit edildi, şimdi de bizler aynı şekilde hedef haline getirilmeye çalışılıyoruz” dedi.

“Benim galerim 2012’den beri şeffaf şekilde faaliyet göstermektedir. Ne kara para, ne ortaklık, ne de rüşvet söz konusu değildir” diyen Betmezoğlu, geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayda polis soruşturması sürerken bazı gazetelerin kendisini ve birkaç galericiyi hedef göstermesine de sert çıktı.

Betmezoğlu, “Adaya gelen tetikçinin bizler için geldiğini duyduk. İsmimin açıkça yazılması ile kamusal alanda hedef haline getirildim. Bunu kabul etmiyorum. Yargı ve polis derhal adım atmalı” ifadelerini kullandı.

Betmezoğlu, “Ben ve ailem dört gözle polis teşkilatının gerçeği ortaya çıkarmasını bekliyoruz. Gelen şahısların tiplerinden şüphelenen polislerin dikkatli davranması sayesinde bugün bir ölüm yaşanmadı. Ama buna rağmen halen koruma yok!” dedi.

“İŞ BÜYÜTMEK SUÇ MU?”

“Bu memlekette işini büyütmek suç mu? Dürüstçe çalışmak suç mu?” diye soran Betmezoğlu, “Kıbrıs’ın en büyük sorunu kendi insanının büyümesini istememesidir. Güzel iş yaparsın, hemen ‘çaldı’ derler, ‘kara para akladı’ derler. Hesaplarımız da galerimiz de devletin her mercisine açıktır” dedi.