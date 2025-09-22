Bir iş insanını öldürmek için Türkiye’den ülkemize gönderildiği iddia edilen tetikçi Ozan Gülbahar, önceki gün tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

KKTC’de birçok iş insanını hedef alan ithal tetikçiler polisin yakın takibi ve başarılı operasyonlarıyla yakayı ele verirken, KKTC’de faaliyet gösteren bir çok iş insanına yapılmak istenen kurşunlama olaylarının arkasında da alacak verecek ilişkilerinin olduğu iddia ediliyor.

İthal tetikçilerin ülkeye gelmesinde de İsmet Felek’e ait haraç çetesi olduğu ifade ediliyor.

Son ithal tetikçinin yine bir oto galeri sahibini vurmaya geldiği öğrenildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görev yapan polis memuru önceki gün mahkemeye olguları aktardı.

Polis memuru, 19 Eylül 2025 tarihinde saat 10:40 raddelerinde Demirhan’da polis ekibi tarafından alınan bir bilgide Türkiye’de sakin zanlının üzerinde yapılan aramada sırt çantası içerisinde 1 adet Berette marka, 7.65 mm çapında tabanca ve içerisinde takılı bulunan 7.65 mm çapında 7 adet mermi bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının yapılan sorgusunda İstanbul’dan KKTC’ye bir iş insanını vurmak için geldiğini beyan ettiğini aktardı. Polis, zanlının aynı gün bu hususla ilgili olarak işlemiş olduğu suçu itiraf eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini, bahse konu tabancanın bulunduğu yerin konumu ve tabancanın saklı olduğu yerin fotoğrafının kendisine gönderildiğini akabinde konumu takip ederek tabancayı tasarrufuna geçirdiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise polise her şeyi anlattığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.