Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekipleri tarafından Bostancı’da önceki gün gerçekleştirilen “Siper Operasyonu” kapsamında 11 adet tabanca, şarjör ve canlı mermi ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 49 yaşındaki Hasan Akçın'ın tasarrufunda 9 mm çapında toplam 11 adet tabanca, tabancalara ait 11 adet şarjör ile 9 mm çapında 9 adet canlı mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, Hasan Akçın ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 49 yaşındaki Yılmaz Sarmış tutuklandı.

Tutuklanan zanlılardan Hasan Akçın dün Girne’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındı. Zanlı Sarmış ise Lefkoşa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 31 Ekim 2025 tarihinde Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlarıyla ilgili tutuklu bulunan Hasan Akçın'ın telefonunda temin edilen bilişim emri ile yapılan ön incelemede söz konusu ateşli silah olan tabancaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edip, getirdikten sonra saklanmalarına dair Akçay'da sakin Yılmaz Sarmış ile mesajlaşmaları olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, yazışmalar ışığında alınan arama emri ile 1 Kasım 2025 tarihinde Güzelyurt'ta Hasan Akçın’a ait MJ19EXK plakalı Ford Transit marka aracın içerisinde yapılan aramada 11 adet tabanca, 11 adet şarjör ve 9 adet mermi tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlı Sarmış’ın da suçla bağlantılı tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlıların tasarrufunda daha fazla tabanca olup olmadığına dair soruşturma başlatıldığını ve çok kapsamlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Akçın’ın Girne’de tutuklu olduğunu belirten polis, Sarmış hakkında da 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kır zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi