Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi ve

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr.Talip Emiroğlu,KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında ,

“Bu seçim iki devlet mi,federasyon mu seçimine dönüştü.” dedi.

Emiroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Federasyon, KKTC’yi Türkiye’den uzaklaştırma planıdır.Daha önce Rumlarla benzer ortak devlet kuruldu. Ne oldu,katliamları hatırlayın lütfen.Kıbrıs Türkleri Adadan yok edilmek istendi. Federasyon çözüm olamaz,sorunları büyütür.Burada kanla,mücadeleyle kazanılmış bir devletimiz var.Bundan asla vazgeçemeyiz.KKTC’nin en büyük dostu,akrabası Türkiye ve Türk Cumhuriyetleridir. Rum ve Yunan devletine itimat edip ortaklık yapılmayacağı geçmişte görülmüştür.Bu yüzden bu seçimlerde, yüzü Türkiye’ye dönük adaya oy vermek ülke geleceği açısından çok önemlidir.”

Ayrıca KKTC vatandaşı da olan Emiroğlu, oyunu Gazimağusa’da kullanıyor.