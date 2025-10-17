Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Ersin Tatar, Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

Tatar, meydanın Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin simgesi olduğunu vurgularken, “Bu iş bitti, halkımız devletine ve egemenliğine sahip çıkacak” dedi.

Konuşmasında iki devletli çözüm vurgusu yapan Tatar, rakiplerini eleştirerek, federasyon modelinin tükendiğini ve Kıbrıs Türkü’nün haklarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Tatar miting sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Ay-Yıldız’a yüz çevirip başka ellerde geleceğini arayanlar unutsunlar!

Üretimde, eğitimde, ekonomide ve her alanda bağımsızlık mücadelemizi, kendi bayrağımızın gölgesinde, kendi devletimizin çatısı altında sürdüreceğiz!

Bu akşam Lefkoşa’ya sel olup akan, bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.