İran'da geçtiğimiz Cumartesi günü bir kız ortaokulunun korkunç bir İsrail hava saldırısı sonucu 168 kişi yaşamını yitirmişti.

Ölenlerin çoğunluğu 8 ila 14 yaşlar arasındaki kız çocuklarıydı.

Dehşet verici katliamdan sonra İran'da küçük kızlar için cenaze hazırlandı ve defnedilmeleri için ayrı bir mezarlık hazırlandı. Bu mezarlığın havadan çekilmiş görüntüleri, dünya gündemine oturdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'daki bir okula yönelik saldırısında ölen çocuklar için kazılan mezarların fotoğrafını "Trump'ın vadettiği 'kurtuluş' gerçekte böyle görünüyor" diyerek paylaştı.

Bu olayı gündemine alan kişilerden biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın yeğeni Mary Lea Trump oldu. Mary Trump, "bu fotoğrafı açıklamaları için herkese meydan okuyorum" diyerek çocuk mezarlarını paylaştı. Amcasını en sert sözlerle kınayan Mary Lea Trump, "Donald'ın seçtiği bir savaşın içindeyiz. Çok sayıda İranlı çocuk öldü; altı Amerikan askeri öldü. Bu ölümlerden sorumlu ahlaksız adam, altın perdeleri ve 400 milyon dolarlık balo salonu hakkında saçma sapan konuşmalar yaptı çünkü onun öncelikleri bunlar" sözleriyle amcasını yerden yere vurdu.