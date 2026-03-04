İran ile İsrail arasında başlayan savaşın ardından sosyal medyada dikkat çeken provokatif paylaşımlar ortaya çıktı.

Güney Rum kesiminde militarist bir yapı olarak bilinen ELAM örgütüne bağlı bazı radikal Rum gençlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan bayrağımızın yerine yapay zekâ destekli görseller kullanarak Yunanistan bayrağı ve Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını yerleştirdikleri sahte paylaşımlar yaptığı gözlemlendi.

Özellikle “fake” (sahte) hesaplar üzerinden servis edilen bu görsellerin, kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri provoke etmeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.