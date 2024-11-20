Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin değerini bilmediğimiz için korumasını da bilmediğimizi ifade ederek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitem ettiler.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen plaj yolunun Mağusa bölgesinde bulunan Glapsides sahiline ait olduğunu ifade ederek “Fotoğrafta da görüldüğü gibi yaz aylarından kalma şişeler, molozlar ve diğer çöplerin bırakıldığı çöp torbalarının yırtılması sonucunda her tarafa saçılan çöpler oldukça kötü bir görüntü ortaya çıkardı” dediler.

Bu çöplerin birileri tarafından mı buraya bırakıldı yoksa duyarlı çevreciler tarafından toplanan molozlar belediyenin bu bölgeye çöp toplamak için gitmemesi sonucunda yırtılması sonrası yayıldığını sorgulayan vatandaşlarımız “Her ne olduysa oldu, ancak bu gibi turistik alanların her zaman temiz tutulması gerektiği bilinci ile hareket etmeliyiz. Bu ve bunun gibi görüntüler turistik alanlara yakışmıyor” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.