2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda 619 milyon 500 bin TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, yeni Cumhurbaşkanlığı binasının elektrik, temizlik ve sigorta giderlerinin bir yıllık toplamının 160 milyon TL'yi bulduğunu açıkladı. Bu rakamın, Ombudsman bütçesinin 5 katı, Kamu Hizmetleri Komisyonu bütçesinin 2 katı ve Sayıştay bütçesinin de üzerinde olduğunu ifade eden Özuslu, bu artışın, KKTC'nin eğitim, sağlık ve altyapı bütçelerindeki sınırlı artışlarla karşılaştırıldığında, israf ve sorumsuzluk anlamına geldiğini belirtti.

Özuslu’nun açıklaması şöyle:

“TATAR'IN KÜLLİYESİNİN ELEKTRİK MASRAFI SAYIŞTAY BÜTÇESİNDEN FAZLA!

Sayın Ersin Tatar'ın talebiyle Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Cumhurbaşkanlığı külliyesi bütçeye ağır bir yük bindirdi. 2025 yılı bütçesinde yer alan rakamları 2024'le kıyaslayalım:

*Temizlik giderleri 2,9 milyon TL'den 9,9 milyon TL'ye yükseldi. (% 233 artış)

* Elektrik masrafı 7,7 milyon TL'den 141,8 milyon TL'ye çıktı. (% 1675 artış )

* Sigorta ücretleri 292 bin TL'den 10,5 milyon TL'ye fırladı. (% 6300 artış)

* KKTC bütçesi % 73 oranında, eğitim bütçesi % 51 ve sağlık bütçesi sadece % 41 oranında artırılıyorken Cumhurbaşkanlığı bütçesi % 197 oranında büyüdü.

Yeni Cumhurbaşkanlığı binasının yalnızca elektrik, temizlik ve sigorta masraflarının bir yıllık toplamı 160 milyon TL'yi buluyor. Bu rakam Ombudsman bütçesinin 5 katı, Kamu Hizmetleri Komisyonu bütçesinin 2 katı, ayrıca Sayıştay bütçesinden de fazla.

İnsanlarımızın ilaca ve sağlık hizmetlerine erişemediği, eğitimin konteynerlere mahkum edildiği, başta karayolları olmak üzere altyapıda yığınla ihtiyacın ortada olduğu koşullarda böylesine korkunç bir yükü kamu bütçesinin boynuna asmak israfın ve sorumsuzluğun dik alası değil de nedir?"