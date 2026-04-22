Near East Bank, geleneksel hale getirdiği Plaket Töreni ile çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu. Şıklığı, seçkin atmosferi ve prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapan Dorana Art Hotel’de düzenlenen gece, banka çalışanları için unutulmaz anlara sahne oldu.

Near East Bank ailesini bir araya getiren anlamlı organizasyonda, banka bünyesinde 10, 15 ve 20 yılını tamamlayan kıdemli çalışanlar, yıl boyunca üstün performans gösteren personel ve en başarılı şubeler plaketle onurlandırıldı. Coşku, gurur ve alkışların eksik olmadığı gece, kurum içi bağlılığın ve takım ruhunun en güçlü örneklerinden biri oldu.

Üst Yönetim ve Çalışanlar Aynı Gururda Buluştu

Geceye Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap, Genel Müdür Timuçin Samancıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Kaan Tokat, Selami Kaçamak, Turgut Fenercioğlu, Cafer Lale, , Cemre Kocadal ile birlikte genel müdür yardımcıları, grup ve birim müdürleri, şube yöneticileri ve çok sayıda çalışan katıldı.

31 Yıllık Gücün Ardındaki Gerçek Kahraman Emek ve Sadakat

Gecede konuşan Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap, bankanın bugün ulaştığı güçlü yapının arkasında çalışanların emeği, sadakati ve yıllara yayılan katkısı olduğunu vurguladı. Bugün burada yalnızca bir plaket töreni gerçekleştirmiyoruz. Near East Bank’ın başarı yolculuğuna emek veren, bu kuruma değer katan ve yıllarını ailesi gibi gördüğü kurumuna adayan çalışma arkadaşlarımızı onurlandırıyoruz. 10, 15 ve 20 yıl boyunca aynı çatı altında özveriyle görev yapmak, yalnızca kıdem değil; aidiyetin, sorumluluğun ve güvenin en güçlü göstergesidir dedi.

Near East Bank olarak 31. yılımızın içinde ilerlerken, geriye baktığımızda elde ettiğimiz her başarının arkasında çalışanlarımızın alın teri, fedakârlığı ve inancı olduğunu görüyoruz. Bugün sahip olduğumuz güven, istikrar ve saygın konum; büyük Near East Bank ailesinin ortak emeğinin eseridir.

Bununla birlikte, geleceğe dönük vizyonumuzun en önemli parçalarından biri de teknolojiye yaptığımız yatırımlardır. Güçlü teknolojik altyapımızı sürekli geliştirerek müşterilerimize daha hızlı, daha güvenli ve daha yenilikçi hizmetler sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Dijitalleşme, modern bankacılık anlayışımızın merkezinde yer alırken, çalışanlarımızın emeğiyle birleşen bu yatırımlar Near East Bank’ı yarınlara taşıyan en önemli güçlerden biridir.

Her bir çalışma arkadaşımız bu kurumun büyümesinde ayrı bir iz bırakmıştır. Biz birlikte güçlendik, birlikte başardık ve geleceğe de yine aynı birlik ruhuyla yürüyeceğiz. Ödül almaya hak kazanan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyor, başarı dolu nice yılları hep birlikte yaşamayı diliyorum dedi.

Bu Başarının Gerçek Gücü, Aynı Yolda Yürüyen İnsanlarımızdır

Near East Bank Genel Müdürü Timuçin Samancıoğlu ise konuşmasında kurumun en değerli varlığının çalışanları olduğunu belirterek, bir kurumun gerçek gücü, sahip olduğu rakamlarda değil; o rakamları başarıya dönüştüren insan kaynağındadır. Bugün burada emeğiyle fark yaratan, özverisiyle kurumumuza değer katan ve yıllardır Near East Bank çatısı altında başarı hikâyemizi büyüten çalışma arkadaşlarımızı alkışlamanın gururunu yaşıyoruz.

Benim de bu büyük aile içindeki yolculuğum 18 yıl önce başladı. Bu süreçte Near East Bank’ın gelişimine, dönüşümüne ve büyümesine yakından tanıklık ettim. Her başarıda ekip çalışmasının, birbirine güvenmenin ve ortak hedeflere inanmanın ne kadar önemli olduğunu gördüm.

Near East Bank olarak sadece finansal başarıyı değil; çalışan mutluluğunu, gelişimi, liyakati ve güçlü kurum kültürünü de önceliğimiz olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki değer verilen çalışanlar, sürdürülebilir başarının en sağlam temelidir.

Ödül almaya hak kazanan tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum dedi.