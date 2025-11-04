KKTC'de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan MD.Aminur Rahman yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 30 Ekim 2025 tarihinde saat 11:10 raddelerinde Lefkoşa’nın Girne Kapısı bölgesinde İçişleri Bakanlığı Muhaceret Göç İdaresi tarafından yapılan kontrolde MD.Aminur Rahman'ın 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 456 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının 31 Ekim 2025 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün ek tutukluk alındığını kaydetti. Polis, 3 günlük sürede zanlıyla ilgili herhangi bir suça karışıp karışmadığına dair soruşturma yapıldığını, ihraç edilebilmesi için yazışmalar yapıldığını kaydetti. Polis, ihraç işlemlerinin devam ettiğini belirterek, zanlı hakkında 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.