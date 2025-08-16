Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 10 Ağustos 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

1) 23157 maç numarasıyla 10.08.2025 tarihinde Doğancı Emek Stadında Doğancı SK – Boğaziçi SK arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig Yarı Final müsabakasının raporları incelenmiş olup, Boğaziçi SK takımının 102571 lisans numaralı Ümit Yazıcı, kendi lehine serbest vuruş verilmesine karşın yine de rakip oyuncuya tekme atması ve akabinde de hakem tarafından ihraç edilmesi esnasında hakeme küfür etmesi ve hakemin göğsüne sert bir şekilde vurması, raporlarda tespit edilmiştir. İlgili oyuncu, oyundan ihraç edildikten sonra maç boyunca hakeme küfür etmeye devam etmiştir. Müsabaka sonrasında ise, Ümit yazıcı saha içerisine girerek hakeme yine saldırmış, polisler ve takım arkadaşları ile boğuşmak suretiyle engel olundu. Tüm bahse konu olgular değerlendirildiğinde, hakeme yönelik yapılan küfür, hunharca saldırı ve darp fiili nedeniyle, KTFF’nin saygınlığının da zedelenme ihtimalini dikkate alarak, DT 41/1 (a), DT 44/2 ve DT 35/1 (a) uyarınca 65 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar alındı.

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Serkan Almas (Çalıkuşu Grup Yedikonuk), Tugay Altuntaş (Boğaziçi), Aydın Bolat (Pınarbaşı), Turgay Vedat Arıcan (T. Ersalıcı Tepebaşı)