Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig final maçlarından olan Bellapais Tatlısu - Eurocast SAKA mücadelesinde kazanan Bellapais Tatlısu oldu.
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanan ve orta hakemliğini Abdullah Genç'in yaptığı zorlu karşılaşmada Bellapias Tatlısu takımı sahadan 3 - 0 galip ayrılarak yeniden BTM 1. Lige döndü.
Karşılamanın ilk devresini Tatlısu takımı Hüseyin Aydıngönül'ün golüyle 1 - 0 önde tamamlarken, ikinci devrede ise Salih Dağlar ve Yaz Taner Etkin'in golleriyle sahadan 3 - 0 galip ayrılmayı başardı.