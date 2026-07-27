Galatasaray Jamal Musiala için temaslarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, öncelikli bölge olan 10 numara takviyesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Yönetim, bu doğrultuda Bayern Münih'in 23 yaşındaki futbolcusunu kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'ın, Alman futbolcu ve kulübü Bayern Münih ile büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Son detayların görüşüldüğü ve anlaşmanın tamamlanması için zemin arandığı da gelen haberler arasında.

Yönetim, kiralık olarak genç oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Transfer görüşmelerine Başkan Dursun Özbek'in de bizzat dahil olduğu öğrenildi.

Musiala aynı zamanda +4 yabancı kuralına da uyuyor.

+4 yabancı kuralına da uyan 23 yaşındaki Jamal Musiala, geride kalan sezonda 24 maçta, 5 gol, 6 asistle oynadı.