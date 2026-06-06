Ulusal Birlik Partisi (UBP) Tüzük Kurultayı, parti üyelerinin katılımıyla bugün Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Tüzük Kurultayı’na; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’li bakanlar, milletvekilleri, parti meclisi ve MYK üyeleri, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları ve parti üyeleri katıldı.

Saygın duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Tüzük Kurultay’ında ilk olarak Başkanlık Divanı oluşturuldu.

UBP Milletvekili Sunat Atun’un başkanlık ettiği divanın üyeliklerine ise, İbrahim Ürcan, Hasan Hasipoğlu, Özen Hürses ve Salih Can Doratlı getirildi.

Kurultayda, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan konuşma yaptı. “UBP’nin Halka Hizmet Yolunda 4 Yıl” isimli icraat filminin gösterildiği kurultayda, daha sonra UBP Tüzüğü’ndeki değişiklikler görüşüldü.

Siyasal Partiler Yasası ile tam uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan UBP Tüzüğü’ndeki değişiklikler, madde madde görüşülerek divanın bilgisine getirildi. Oylanan değişiklikler, oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılan değişikliklerin, köklü değişiklik içermediği ve teknik düzenlemelerden oluştuğu ifade edildi.

Savaşan: “UBP’nin gücü, halkıyla kurduğu güçlü bağdan geliyor”

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, açılış konuşmasında toplum liderleri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, partiye bugüne kadar liderlik etmiş tüm genel başkanları, devlete ve partiye hizmet etmiş herkesi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle selamladı.

UBP’nin son dönemde ortaya koyduğu çalışmaları, kurumsal dönüşümü ve geleceğe yönelik vizyonunu paylaşan Savaşan, “Partimiz Ünal Üstel başkanlığında son elli yılın en yoğun saha çalışmalarından birini gerçekleştirmiştir. Sadece son bir yıl içerisinde 300’ün üzerinde ziyaret, toplantı, eğitim ve bir çok etkinlik düzenledik." dedi.

“Bu rakamlar sadece bir istatistik değildir. Her biri bir kapıyı çalmak, bir vatandaşımızı dinlemek, bir gönüle dokunmak demektir.” diyen Savaşan, UBP’nin gücünün halkıyla kurduğu güçlü bağdan geldiğini dile getirdi.

Güçlü siyasetin ancak güçlü kadrolarla mümkün olabileceğini belirten Savaşan, hayata geçirdikleri “Siyaset Akademisi”nde yirmiden fazla profesör ve alanında uzman akademisyen tarafından beş yüzden fazla katılımcıya iki yüz elli saatin üzerinde eğitim verildiğini kaydetti.

Kıbrıs meselesinden iki devletli çözüm vizyonuna, uluslararası ilişkilerden ekonomiye, teknolojiden yapay zekâya, toplumsal yapıdan aile politikalarına, Türk dünyasıyla entegrasyondan partinin tarihine kadar birçok konuda kapsamlı eğitimler düzenlendiğini kaydeden Savaşan, “Biz sadece bugünün değil, yarının yöneticilerini ve siyasetçilerini de yetiştirme sorumluluğunu taşıyoruz.” şeklinde konuştu.

- “Biz siyaseti, yalnızca seçim dönemlerinde yapılan bir faaliyet olarak görmüyoruz”

Parti çalışmalarını yalnızca siyasi faaliyetlerle sınırlı tutmadıklarını dile getiren Savaşan, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda dayanışmayı büyüttüklerini belirtti.

Hayata geçirdikleri projelere değinen Savaşan, kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hastalar yararına yardım kermesleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Savaşan, akran zorbalığı ve dijital şiddet konusunda da “Güvenli Bir Gelecek İçin Zorbalıkla Mücadelede İletişim ve Dayanışma Çalıştayı” düzenlediklerini belirtti.

Savaşan, UBP’nin sadece bugünü değil, geleceğin de sorumluluğunu taşıdığını dile getirdi.

Bu dönemin en kalıcı çalışmalarından birinin partinin dijital dönüşüm süreci olduğunu dile getiren Savaşan, “UBP’nin elli yıllık siyasi birikimini çağın teknolojik imkânlarıyla buluşturduk. Merkez web sitemizi tamamen yenilerken, altı ilçemizin tamamına ayrı kurumsal web sayfaları kazandırdık.” dedi.

Savaşan, partinin tarihi, kurucular, kadrolar, faaliyetler, haberler, eğitim programları, fotoğraf ve video arşivi ve daha birçok şeyin artık tek çatı altında ve herkesin erişimine açık hale geldiğini söyledi.

- “Partimizin kurumsal kapasitesini artıracak dört önemli sistemi hizmetinize sunduk”

“Kurumsal e-posta altyapımızı ve öneri-şikâyet sistemimizi devreye alarak kurumsallaşma yolunda önemli adımlar attık. Dört yeni dijital sistemi hayata geçirdik. Dijital dönüşüm çalışmalarımızı yalnızca web siteleriyle sınırlı bırakmadık.” diyen Savaşan, partinin kurumsal kapasitesini artıracak dört önemli sistemi hizmetinize sunduklarını belirtti.

Savaşan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ ‘Etkinlik Takvimi Bilgi Sistemi’ ile üyelerimiz tüm faaliyetlere anlık olarak erişebilmektedir. ‘Seçmen Sorgu Sistemi’ sayesinde sizler ve vatandaşlarımız sandık bilgilerine hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmektedir. ‘Milletvekili ve Yönetici Ajanda Takip Sistemi’ ile toplantılar ve organizasyonlar merkezi bir yapıyla yönetilmektedir. Bu sistemler hem verimliliğimizi artırmakta hem de vatandaşlarımızla olan iletişimimizi daha güçlü hale getirmektedir.”

Geride bıraktıkları dönemin; çalışan, üreten, gelişen ve geleceğe hazırlanan bir UBP dönemi olduğunu söyleyen Savaşan, son kurultay döneminden bu yana sayısı bine yaklaşan etkinlikler, yüzlerce saat eğitim, onlarca sosyal sorumluluk projesi ve partiyi geleceğe taşıyacak dijital dönüşüm çalışmaları bunun en somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

“Güçlü bir teşkilat, güçlü bir tüzük ve güçlü bir birliktelik; güçlü bir Ulusal Birlik Partisi demektir.” diyen Savaşan, kurulduğu günden bu yana devletine, halkına ve milli davasına sahip çıkan UBP’nin bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü bir teşkilat yapısıyla, daha büyük hedeflere yürümeye devam edeceklerini belirten Savaşan, “Yaşasın Ulusal Birlik Partisi. Yaşasın birliğimiz, beraberliğimiz ve davamız.” dedi.