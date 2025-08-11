Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de final karşılaşmalarının programı belli oldu.

Dört final karşılaşması dört farklı bölge, saat 20.00’de başlayacak ve şampiyon olarak BTM 1. Lig’e yükselecek ekipler belirlenecek. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Mağusa’da 15 Ağustos Cuma günü yapılacak finallerin programı şu şekilde:

15 Ağustos Cuma(20.00)

Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı: Pınarbaşı – Pergama

Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı: Doğancı – T. Ersalıcı Tepebaşı

Lefkoşa, Atatürk Stadı: Akdoğan – Dika

Girne, Mete Adanır Stadı: Eurocoast Saka – Bellapais Tatlısu