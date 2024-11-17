Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig hafta sonu iki grupta oynanan karşılaşmalarla başladı.Kırmızı grupta birbirinden çekişmeli maçlar oynanırken, Beyaz Grup’ta ise farklı skorlu maçlar oynandı.
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 1. Haftanın sonuçları şöyle:
KIRMIZI GRUP
Pile-Düzova : 2 - 1
Aslanköy-Yenierenköy: 1 – 0
Kaplıca Karadeniz 61-Türkmenköy: 1 – 1
NC Dörtyol-BT Güvercinlik: 3 – 4
UG Tuzla-GG Akova Vuda: 3 – 2
BEYAZ GRUP
Ağırdağ Boğaz-BafÜ.Yurdu: 2 – 1
Girne H.Evi-A.Gaziveren: 3 – 0
TE Dikmen Gücü-Ortaköy: 2 – 2
Ozanköy-Karaoğlanoğlu: 1 – 0
B.Bağcıl-Denizli: 1 – 9