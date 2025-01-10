Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 9.haftanın programı ve hakemleri şöyle:

KIRMIZI GRUP

11 Ocak 2025, Cumartesi

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı GG Akova Vuda-Pile (Burak Yiğit)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-Kaplıca Karadeniz 61(Serkan Özdenkçi)

12 Ocak 2025, Pazar

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı NC Dörtyol-UG Tuzlaspor (Emir Turalı)

14.00 Balıkesir Stadı Düzova-Aslanköy (Berk Bağrıkara)

14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-BT Güvercinlik (Mehmet V. Çelik)

BEYAZ GRUP

11 Ocak 2025, Cumartesi

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Ağırdağ Boğaz-Girne H.Evi (Ferhat Tuna)

14.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-TE Dikmen Gücü (Şakir Azizoğlu)

12 Ocak 2025, Pazar

14.00 Lefkoşa Ortaköy Stadı Ortaköy-Ozanköy (Burak Yiğit)

14.00 Doğancı Emek Stadı Denizli-Baf Ü.Yurdu (Cenk A. Özfutu)