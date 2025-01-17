Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 11 – 12 Ocak 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
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KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Volkan Göktürk (German Gold Akova Vuda), Seyhan Keskinel (Türkmenköy ASK)
2 Maç: Sami Genç (Ortaköy SK), Güven Güneri (Ozanköy SK)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Ekrem Aktaş (Umay Group Tuzla), Mustafa Zorba (Bay Therma Güvercinlik), Celal Çorba (Ağırdağ Boğaz), Yusuf Palaz (Ortaköy SK), Burak Aşan (Ortaköy), Aydın Aygın (Ozanköy), Rüzgar Durğun (Denizli)