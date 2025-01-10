Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 4 – 5 Ocak 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ali Hopurcuoğlu (Bay Therma Güvercinlik İYSK), Salih Dağlar Eslek (Ağırdağ Boğaz TSK)

2 Maç:Anıl Uçmaz (Düzova GSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç:Ragıp Kanatlı (German G. Akova Vuda), Rıza Erseven (Karaoğlanoğlu)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Batuhan Yapar (Düzova GSK), Burak Akyıl (Karaoğlanoğlu SK), Halil Aydın (Karaoğlanoğlu SK), Halil Esen (Girne Halk Evi SK)