Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 10.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Program şöyle;

AKSA Süper Lig

23 KASIM 2024, CUMARTESİ

14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Yenicami (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Gönyeli (Osman Özpaşa)

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-M.Değirmenlik (Ali Özer)

24 KASIM 2024, PAZAR

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Esentepe (Fehim Dayı)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-TH Dumlupınar (İsmail Ercan)

14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-A.Yeşilova (Ferhat Tuna)

25 KASIM 2024, PAZARTESİ

18.30 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Doğan T.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-CB Gençlik Gücü (Hüseyin Eyyüpler)

AKSA 1.Lig

23 KASIM 2024, CUMARTESİ

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-K.Kaymaklı (Şakir Azizoğlu)

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-S.Geçitkale (Zekai Töre)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Maraş (Evren Karademir)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Mormenekşe (Kerem Eran)

24 KASIM 2024, PAZAR

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Yalova (İbrahim Katmer)

14.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Vadili-Lapta (Abdullah Genç)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-A.Kozanköy (Burak Mandıralı)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-N.Dipkarpaz (Hakan Ünal)