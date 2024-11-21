Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 10.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Program şöyle;
AKSA Süper Lig
23 KASIM 2024, CUMARTESİ
14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Yenicami (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Gönyeli (Osman Özpaşa)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-M.Değirmenlik (Ali Özer)
24 KASIM 2024, PAZAR
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Esentepe (Fehim Dayı)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-TH Dumlupınar (İsmail Ercan)
14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-A.Yeşilova (Ferhat Tuna)
25 KASIM 2024, PAZARTESİ
18.30 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Doğan T.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-CB Gençlik Gücü (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.Lig
23 KASIM 2024, CUMARTESİ
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-K.Kaymaklı (Şakir Azizoğlu)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-S.Geçitkale (Zekai Töre)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Maraş (Evren Karademir)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Mormenekşe (Kerem Eran)
24 KASIM 2024, PAZAR
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Yalova (İbrahim Katmer)
14.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Vadili-Lapta (Abdullah Genç)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-A.Kozanköy (Burak Mandıralı)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-N.Dipkarpaz (Hakan Ünal)