2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) C Grubu maçları başladı. 5 kez ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ekibi olan Brezilya, son Afrika Kupası şampiyonu Fas ile karşılaştı.

New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede eşitliği Fas bozdu.

21. dakikada Brahim Diaz'ın pasında topla buluşan Ismael Saibari aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi.

Sambacılar, 32. dakikada yıldız oyuncu Vinicius Junior'un ceza sahası sol çaprazdan attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İki ekip de ikinci yarıda girdikleri pozisyonlardan gol çıkaramadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Brezilya bir sonraki maçını Haiti ile Fas ise İskoçya ile oynayacak.