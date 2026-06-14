2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) heyecan sürüyor. Katar ve İsviçre, San Francisco'da karşı karşıya geldi.

San Francisco Bay Area Stadında oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Breel Embolo'nun 17. dakikadaki penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İsviçre, ikinci yarıda da üstün bir oyun ortaya koysa da farkı artıramadı.

Sabırlı bir oyun sergileyen Katar, kaptanı Boualem Khoukhi'nin 90+5'teki golüyle skoru eşitledi: 1-1

Müsabaka bu skorla tamamladı ve iki ekip de ilk maçlarından 1'er puanla ayrıldı.

Öte yandan Katar, bu beraberlikle Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı.

Asya ekibi Katar, 2022'de ev sahibi olduğu turnuvanın grup aşamasındaki 3 müsabakayı da kaybetmişti.