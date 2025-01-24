Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, 35’inci Olağan Kongresi’nnde konuşan CTP eski Genel Başkanı ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, memleketin önemli bir aşamada olduğunu kaydetti.

“Ülkemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Halkımız da önemli aşamalardan geçiyor, sıkıntılar yaşıyor. Ülkemiz önemli bir çözümsüzlük sarmalı içerisinde debeleniyor” diyen Talat, bütün bu şartlar altında CTP’ye çok önemli görevler düştüğünü belirtti.

Bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin arifesinde bulunulduğuna işaret eden Talat, “Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve bu seçimin sonucu bu ülkenin kaderinde belirleyici olacak.” dedi.

Kıbrıslı Türkler için hiçbir adım atılmayan dört buçuk yılın geride kaldığını ifade eden Talat, “Böyle bir şey tarih boyunca olmadı. CTP’nin önemli görevlerle karşı karşıya olacağı bir dönem yaşayacağız.” diye konuştu.

Gerek sokakta gerek mecliste verilecek mücadelenin Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirten Talat, “Çok çalışıp toplumun geleceğini hep birlikte şekillendirmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.