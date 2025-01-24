2025 yılı siyaset açısından oldukça hareketli başladı.

UBP-DP-YDP koalisyonunun önümüzdeki hafta sonunda dağılabileceği söyleniyor.

YDP’nin merakla beklenen 25 Ocak toplantısından, hükümetten ayrılma kararının çıkacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Erhan Arıklı’nın önceki günkü Ankara temasında bu yöndeki parti eğilimini ifade ettiği konuşuluyor. YDP’nin çekilmesi halinde toplamda 26 sandalyeye sahip olan UBP ile DP’nin bağımsız destekli yeni bir kabine açıklaması bekleniyor.

ERTUĞRULOĞLU BIRAKACAK İDDİASI

Kabine değişikliğinin, Cumhurbaşkanlığı ve dış siyaset konusunda yaşanmakta olan bazı anlaşmazlıkların giderilmesi için bir fırsat olarak görüldüğü öğrenildi. Buna göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la özellikle yeni sınır kapıları açılması konusunda açıkça ters düşen Tahsin Ertuğruloğlu’nun Dışişleri Bakanlığından ayrılacağı ifade ediliyor. İddialara göre Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti hariciyesinde itibarlı bir unvanla yeni bir göreve başlayacak. Ertuğruloğlu’nun Türkiye’yi temsilen önemli bir başkente büyükelçi olarak atanması olasılığından söz ediliyor. Bu hamleyle Tatar’ın elinin rahatlatılması hedefleniyor.

BAĞIMSIZLAR KRİTİK

Yeni hükümette özellikle Maliye, Çalışma, Sağlık ve Dışişlerinde değişime mutlak gözüyle bakılıyor. Maliye için Sunat Atun, Sağlık için Özdemir Berova ismi öne çıkıyor.

YDP, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde erken genel seçim yapılmasını tercih etmeyen Ankara’ya “Biz çekilsek de yeterli sayıları var, seçime gidilmeyecek” kozuyla gitti. 26 milletvekiline sahip UBP ile DP, bağımsız Hasan Tosunoğlu’nun desteğini alarak daha rahat hareket etmeyi umuyor. Tosunoğlu, ülke hayrına olacak konularda hükümete destek vereceğini açıklamıştı. Bazı konularda Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers’in de desteğinin sağlanabileceği üzerinde duruluyor.