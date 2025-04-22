Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı insanların çevreye karşı çok umursamaz hareket ettiğini ifade ederek bu umursamazlık nedeniyle de çevrede çok çirkin görüntülerin ortaya çıktığını belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Çevreci vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen molozların Mağusa bölgesindeki Tuzla köyü içinde çekildiğini belirterek, “Çevreye karşı duyarsız vatandaşlarımız, evlerindeki bazı molozları boş araziye bırakmışlar. Sanki de burası bir çöplükmüş gibi öylesine ulu orta yere bırakıldı. Boş arazileri çöplüğe döndürdük” dediler.

Bunu yapan kişi veya kişilerin neden belediyeye bir Alo deyip bu molozların alınmasını sağlamadıklarını sorgulayan duyarlı vatandaşlarımız “Çevreye bırakılan bu molozlar hem çirkin görüntüler çıkarıyor hem de tehlike yaratıyor. Zira havaların ısınmasıyla birçok sürüngen bu gibi çöp veya molozların içine saklanıyorlar” diyerek bu duyarsızlığa karşı tepkisiz kalmamak gerektiğini sözlerine eklediler.