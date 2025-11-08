KKTC Merkez Bankası’nın Maliye Bakanlığı’na kaynak sağlamak amacıyla çıktığı Türk Lirası, ABD Doları ve İngiliz Sterlini cinsinden iç borç ihalesi önceki gün sonuçlandı. “Üç” ayrı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine bonosu ihracı) ihalesinde 3 milyar 950 milyon Türk Lirası’nın üzerinde borç alındı. Yeni borçlanmalarla birlikte, 11 Şubat ile 6 Kasım 2025 arasındaki yaklaşık dokuz aylık sürede Maliye 33 kez borçlanmaya giderken, alınan iç borç toplamı 27 milyar 020 milyon liraya ulaştı. Bakanlar Kurulu, 4 Şubat’ta, “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 6 milyar TL borçlanma kararı” almış, Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı.

6 MİLYAR, 27 MİLYAR OLDU

2025 yılının ikinci ayı itibarıyla ardı ardına borçlanma ihaleleri açılırken, daha önceki “30” ihalede 23,2 milyar liralık borca imza atılmıştı. Bakanlar Kurulu’nun koyduğu 6 milyarlık barajın yaklaşık 4 kat aşılmasını da beraberinde getiren önceki günkü ihalelerde iç borç yüküne; “2 milyar 745 milyon Türk Lirası”; “11 milyon 550 bin dolar” (487 milyon 872 bin TL) ve “13 milyon sterlin” (717 milyon 600 bin TL) daha eklendi. Merkez Bankası’nın “önceki günkü” verilerine göre yeni borçlanmalarla iç borç stoku dolarda 109,6 milyon düzeyine; Sterlinde 79,4 milyon düzeyine, Euro’da 35,3 milyon düzeyine ve Türk Lirası’nda da yaklaşık 6,1 milyar seviyesine çıktı.

İHALE SONUÇLARI

İhalelerde Türk Lirası’nda hedeflerin üstünde, dolar ve sterlinde ise hedeflerin altında teklif geldi. 49 gün vadeli 2,1 milyarlık TL ihalesine 2 milyar 745 milyon liralık teklif geldi. “Satılan nominal miktar” ortalama %39.9 faizle 2 milyar 745 milyon lira oldu. 119 gün vadeli 20’er milyonluk dolar ve sterlin ihalelerinde dolara 11 milyon 550 bin; sterline de 13 milyonluk teklif geldi. Tekliflerin tümü de kabul edildi.