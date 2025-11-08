8 ay önce Lefkoşa’daki bir kreşte kızı boğulma tehlikesi geçiren Merve Türkoğlu adalet arıyor.

Türkoğlu, olayın ardından başlayan hukuki süreçte ilerleme kaydedilmemesi üzerine yaşadığı “cevapsızlığa” isyan etti.

Türkoğlu, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen yetkililerden herhangi bir geri dönüş alamadığını belirterek adalet arayışını sürdürdüğünü söyledi.

Kreş yönetiminin olayı örtbas etmeye çalıştığını öne süren Türkoğlu, kızının 4 Mart’ta yaşadığı tehlikeli durumu kendisine bildirilmediğini, olayı ancak 6 Mart’ta kendi çabasıyla öğrendiğini ifade etti.

O anları şöyle anlattı:

“Çocuğum yemek yiyemiyordu. Ben öğrendikten sonra kamera kayıtlarını izlemek istedim ve ancak o şekilde gerçeği itiraf ettiler. Kreşin ‘biz aileyle anlaştık’ açıklamaları tamamen asılsızdır. Bizden özür dilemediler, çocuğumuzun durumunu bir kez olsun arayıp sormadılar”

Anne, çocuğunun ne kadar süre nefessiz kaldığını bilmediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Öğretmen arkasının dönük olduğunu, Boğulma sesini duyup çocuğumun renginin gittiğini görünce ilk yardım eğitimi olmamasına rağmen elini ağzına götürerek yaptığını söyledi.”

Olayın ardından hem kreş hem de polis hakkında şikayetçi olduğunu belirten Türkoğlu, “Kreşten ifade 7 ay sonra alındı. Oysa 7 ay önce alınması gerekiyordu. Dilekçeme hiçbir kurumdan cevap alamıyorum. Artık bu sessizlik bitsin, bir anne olarak adalet istiyorum,” dedi.